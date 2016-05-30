وزير النقل يثمن جهود المهندسين السعوديين المشاركين في بناء الصالة الخامسة بمطار الملك خالد

كرم وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان المهندسين السعوديين المشاركين في مشروع بناء الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بحضور والديهم. وقال الحمدان في كلمته أنه يشعر بالفخر والتقدير كون هذا المشروع قام بجهد شباب سعودي مخلص لدينه ووطنه، مؤكدا اعتزازه بما يبذلونه من جهد يصل لساعات طويلة وفي اوقات الإجازات ليثبتوا كفاءتهم وحرصهم على إنجاح هذا المشروع المهم الذي يعد إضافة للعاصمة ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار. كما قدم الشكر لآباء المهندسين وأمهاتهم وزوجاتهم على توفيرهم الأجواء المناسبة وتحملهم أوقات العمل الطويلة التي يقضيها المهندسون داخل المشروع.

وقدم "الحمدان" خطابات شكر وهدايا تقديرية لوالدي المهندسين بالإضافة الى شهادات شكر لكل مهندس سعودي شارك في هذا المشروع. يذكر أن الصالة الخامسة بدأت التشغيل الجزئي يوم الأحد الماضي بخمس وجهات وستزداد تدريجياً حتى يتم نقل جميع الرحلات الداخلية من الصالة الثالثة إلى الصالة الخامسة.