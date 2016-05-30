مكأفاة للعاملين بوحدة صحية فى الشرقية لإلتزامهم بالعمل

قرر الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صرف مكافـأة مالية لجميع العاملين بالوحدة الصحية لقرية النمروط بمركز فاقوس، لانتظامهم بالعمل والتزامهم بالزى الرسمى وجودة الخدمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى ونظافة الوحدة من الداخل والخارج .

كان وكيل الوزارة قد تفقد الوحدة ، كما زار وحدة قرية الصوالح ورصد وجود عطل في جهازى الأشعة والتعقيم ، وقرر نقل جهاز أشعة متنقل من مستشفى فاقوس المركزي إلى الوحدة لحين إصلاح الجهاز المعطل، وقرر إرسال فنيين أجهزة طبية من المديرية لتقييم جهاز التعقيم والعمل على إصلاحه .

وقام وكيل الوزارة يرافقة الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ، بالمرورعلى مستشفى فاقوس العام ، وتفقد أقسام "الطوارئ ،الاستقبال ،الأشعة "، حيث وجد تغيرا ملحوظا فى نظافة الطوارئ والاستقبال والتزام الأطباء والتمريض بالزى الرسمى وإتباع أساليب مكافحة العدوي.

كما عقد اجتماعا مع مدير المستشفي الجديد الدكتور أحمد مندور، ونوابه وبعض رؤساء الأقسام بالمستشفى وحثهم علي العمل بروح الفريق من أجل خدمة المرضي وتطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما شدد على أطباء الباطنة ضرورة الالتزام بالعمل بأقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية وحسن التعامل مع المرضى.