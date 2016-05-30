تعرف على أعراض الإقلاع عن التدخين وخطوات التغلب على إدمان السيجارة



>أعراض الإقلاع عن التدخين

تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، نقدم لمن يرغب فى التخلص من هذه العادة السيئة روشتة بالأعراض التى تظهر عليه عند التخلص من إدمان التدخين، وكيفية التغلب عليها.>يقول الدكتور وائل صفوت - رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين - التدخين مثل الإدمان له أعراض عند اتخاذ قرار التخلص منه، وتحتاج هذه الأعراض إلى عزيمة وإرادة قوية للتغلب عليها، ومن بين أعراض الإقلاع عن التدخين..>1. القلق والتوتر.>2. الإجهاد العام.>3. فقدان الشهية.>4. اضطرابات النوم.>5. عدم التركيز.>6. الشعور بالصداع.

كيفية التغلب على أعراض الإقلاع عن التدخين

>ويضيف الدكتور وائل صفوت: كل هذه الأعراض طبيعية يمكن التغلب عليها دون العودة عن القرار الصحيح، وهناك بعض الحقائق التى تساعد فى التغلب على هذه الأعراض، وهى:

1. لابد أن يكون الحافز الذى اتخذ على أساسه قرار الإقلاع عن التدخين قويا، حتى يكون دافعا له يهون من الآلام التى يشعر بها.

>2. يمكن استخدام المسكنات البسيطة للتغلب على بعض الأعراض التى تظهر، ولكن بعد استشارة الطبيب حتى لا يحدث ضرر للفرد.

>3. تناول بعض الأطعمة التى تحسن من مقاومة الجسم لهذه الأعراض مثل السكريات، الفاكهة الطازجة، الخضراوات، الشيكولاتة، الشوفان، الجزر، الطماطم، الموز والزبادى.

>4. تناول الشاى الأخضر والكاموميل، حيث يعملان على تهدئة الجسم للتخلص من القلق واضطرابات النوم.

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