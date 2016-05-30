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الرئيس الموريتانى يفصح عن عدم نيته للترشح لولاية رئاسية جديدة

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الرئيس الموريتانى يفصح عن عدم نيته للترشح لولاية رئاسية جديدة الرئيس الموريتانى يفصح عن عدم نيته للترشح لولاية رئاسية جديدة
قال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، إنه لا ينوى الترشح لولاية رئاسية جديدة، معتبرا أن المعارضة تثير هذه القضية بدون أى مناسبة.

وأكد الرئيس الموريتانى، الذى تنتهى ولايته الرئاسية عام 2019 - خلال لقاء بثته الإذاعة الإسبانية أمس الأحد، أنه لا ينوى الترشح لولاية ثالثة، موضحا أن المعارضة تحدثت عن هذه القضية قبل انتهاء ولايته الأولى بعام ونصف، وأثارتها الآن من أجل إثارة وعدم استقرار البلاد.

وأوضح أنه أقسم على احترام الدستور وأن هذا القسم أهم مما ستقوله المعارضة . وينص الدستور الموريتانى على مدة رئاسية من خمس سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
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