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القائد العام للجيش الليبى يعطى تعليماته بدكّ آخر معاقل الإرهاب ببنغازي

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القائد العام للجيش الليبى يعطى تعليماته بدكّ آخر معاقل الإرهاب ببنغازي القائد العام للجيش الليبى يعطى تعليماته بدكّ آخر معاقل الإرهاب ببنغازي
قال مدير المكتب الإعلامى لقيادة الجيش الليبى خليفة العبيدى ، إن القائد العام للجيش الليبى ، الفريق أول ركن خليفة حفتر، أعطى تعليماته وخططه لقيادات المحاور للتقدم لدك آخر معاقل الإرهابيين فى كافة محاور مدينة بنغازى .

وأضاف العبيدي، فى تصريح صحفى مساء أمس الأحد، إن حفتر التقى بأمراء محاور القتال فى مدينة بنغازي، وأطلع على آخر أخبار سير المعارك من غرفة عمليات الكرامة فى قاعدة بنينا الجوية.

وأشار العبيدى إلى أن اللقاء حضره رئيس ركن السلاح الجوي، عميد صقر الجروشى ، وآمر غرفة عمليات الكرامة ، عميد ركن عبد السلام الحاسي، وأمراء وقادة وضباط الصف بمحاور القتال فى بنغازى .
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