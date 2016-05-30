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"مرور الجيزة" تضبط 552 مخالفة متنوعة بأكتوبر

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"مرور الجيزة" تضبط 552 مخالفة متنوعة بأكتوبر "مرور الجيزة" تضبط 552 مخالفة متنوعة بأكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 552 مخالفة مرورية متنوعة، منها 145 مخالفة نموذج 125 و33 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك، وضبط 29 دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

- المرور يضبط 14 الف مخالفة مرورية متنوعة اعلى محاور وميادين المحافظات
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مصر 365

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