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القبض على عاطل لإتهامه بحيازة بندقية خرطوش بالجيزة

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القبض على عاطل لإتهامه بحيازة بندقية خرطوش بالجيزة القبض على عاطل لإتهامه بحيازة بندقية خرطوش بالجيزة
تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على عاطل لإتهامه بحيازة بندقية خرطوش بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد حيازة "كرم.س" 31 سنة عاطل لسلاح نارى بدون ترخيص داخل مسكنه.

وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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