جامعة الإمام تنظم ندوة «علاقة التعليم والإعلام بالتعايش الإنساني ومواجهة الإرهاب»

نظمت كراسي اليونسكو بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في مقر منظمة اليونسكو بباريس يوم الخميس الماضي ندوة علمية بعنوان "التعليم.. الإعلام.. والحوار.. مرتكزات للتعايش الإنساني ونبذ التطرف والإرهاب" بمشاركة عدد من الباحثين والمفكرين الفرنسيين ونظرائهم من أساتذة كراسي البحث بالجامعة.

واستهدفت الندوة الإسهام في تعميق الفهم الصحيح للمشتركات الإنسانية من اجل تعزيز التعايش بين الأمم والشعوب، ومناهضة الكراهية، والعنف والإرهاب والتعبير عن الإمكانات المتميزة التي يتمتع بها الباحثون والمفكرون السعوديون، والتعريف بجهودهم التي تستهدف الإسهام في خدمة البشرية.

وافتتحت الندوة بحفل خطابي تحدث فيه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس كراسي البحث المشرف على الأمانة العامة للبرنامج د. فهد بن عبدالعزيز العسكر، عن المكانة الدولية لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية انطلاقا من المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية مملكة العدل والسلام والدعوة للتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، موضحاً سعادته بالشراكات العلمية والبحثية الدولية للجامعة ممثلة بكراسي اليونسكو وكراسي الحوار المقام بالشراكة مع جامعة السوربون باريس 1، وكرسي الملك عبدالعزيز بجامعة بولونيا.

وبين العسكر أن الندوة تأتي في اطار سعي الجامعة للقيام بما يقتضيه واجب المؤسسات والنخب الاكاديمية والعلمية من الاسهام في معالجة ما يواجه العالم من تحديات ومشكلات يمثل الغلو والتطرف والإرهاب أهمها، مشيرا إلى أن ذلك يتسق مع موقف المملكة الثابت من الإرهاب والداعي الى مواجهته بكافة السبل العلمية والفكرية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم.

وكانت د.هيونق تشو رئيسة قسم السلام والتنمية المستدامة في منظمة اليونسكو قد القت كلمة رئيسة المنظمة إيرينا بوكوفا أعربت خلالها عن سعادة اليونسكو بتنظيم مثل هذه المناسبات التي تستهدف تأكيد المجتمع الدولي على الاهتمام بمواجهة الارهاب معربة عن اعتزاز اليونسكو بعلاقاتها مع المؤسسات الجامعية في المملكة العربية السعودية ممثلة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

من جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو د. الدكتور زياد بن عبدالله الدريس على حرص المؤسسات الاكاديمية والجامعات في المملكة على الاستفادة من خبرات المنظمة وشبكة خبراءها مشيرا إلى أن كراسي اليونسكو بجامعة الامام تمثل احد اهم أوجه التعاون العلمي والبحثي بين المملكة العربية السعودية والمنظمة. مشيرا إلى حيوية موضوع الندوة ودوره في التعبير عن عناية المملكة العربية السعودية في مواجهة المشكلات التي يواجهها العالم.

وبعد ذلك بدأت أعمال الندوة التي تكونت من جلستين، ورأس الجلسة الأولى المندوب الدائم لجمهورية اليمن في منظمة اليونسكو د. أحمد الصياد، وعرضت في هذه الجلسة ثلاثة أوراق علمية، حيث قدم د. عبدالمحسن بن محمد السميح أستاذ كرسي الملك سعود لدراسات التعليم العالي في المملكة ورقة حول "التعليم من أجل التنمية المستدامة: آفاق مستحدثة" وقدمت د. دومونيك دو كورسيل رئيسة قسم الفلسفة والتاريخ في المركز الوطني للأبحاث في ليون، وأستاذة الحضارات والتاريخ في جامعة دوفين في باريس ورقة بعنوان "التعليم في الألفية الجديدة بين الهويات الوطنية والمشتركات الإنسانية"، فيما قدم د. عبدالله بن ناصر الحمود أستاذ كرسي اليونسكو للإعلام المجتمعي ورقة حول "الإعلام الاجتماعي والسلم الأهلي: الأدوار المنتظرة"

أما الجلسة الثانية فقد رأستها الشيخة وفاء آل خليفة المندوبة الدائمة لمملكة البحرين في منظمة اليونسكو وفيها قدمت ثلاث أوراق بدأها د. فريدريك تريفييل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات في جامعة سيرجي بونتوزا بورقة بعنوان "الإعلام الجديد ومسؤولية التفاهم الإنساني"، ثم قدم د. عبدالله بن محمد الرفاعي أستاذ كرسي اليونسكو للحوار بين اتباع الديانات والثقافات ورقة بعنوان "إشكاليات الحوار: الحوار الإسلامي الغربي: هل ما يزال الحوار فعالاً؟"، وأخيرا قدم د. ستيفيان لاكوروا أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشؤون الشرق الأوسط والجماعات الإسلامية ورقة علمية بعنوان "المعالجة الفكرية للتطرف والإرهاب: مراجعة نقدية".