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عمرو دراج مطالبا الإخوان بترك السياسة: أخطأنا خلال الفترة الماضية

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عمرو دراج مطالبا الإخوان بترك السياسة: أخطأنا خلال الفترة الماضية عمرو دراج مطالبا الإخوان بترك السياسة: أخطأنا خلال الفترة الماضية
قال عمرو دراج مسؤول الملف السياسى بمكتب جماعة الإخوان بالخارج، إن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تترك السياسة فى ، مشيرا إلى أن هناك مشاكل في طريقة إدارة الجماعة فلم تعد تناسب الوقت الحالى، وأن التنظيم أخطأ خلال الفترة الماضية، ولم يواجه هذا الخطأ.

وأضاف مسؤول الملف السياسى بمكتب جماعة الإخوان بالخارج، فى تصريحات له مساء اليوم ، أن ما حدث في السنوات الماضية يستوجب من الجماعة مراجعة آلياتها في العمل مضيفا:" كان من الواضح أن هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى مواجهة ونحن نريد أمورا جادة تؤدى إلى إخراج قياداتنا من السجون".

وتابع دراج:"هناك مشاكل في طريقة إدارة الجماعة فلم تعد تناسب الوقت الحالى كما أن القرارات التي تؤخذ يجب أن تكون مؤسسية بشكل حقيقي ومبنية على شورى حقيقية، وينبغى إشراك قطاع الشباب فى صناعة القرار داخل الجماعة ".

وحول قرار تجميد عضويته قال مسؤول الملف السياسى بمكتب جماعة الإخوان بالخارج، إنه استقبل قرارا بتجميد عضويته داخل الجماعة لكنه لا يعترف به قائلا:" هذه القرارات تصدر بشكل غير مؤسسي".

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