"صناعة الدواء" تجتمع اليوم للرد على تصريحات وزير الصحة بإنشاء هيئة للدواء

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر " المذاع عبر فضائية "النهار"، إن "الغرفة" ستجتمع اليوم الاثنين للخروج بموقف موحد، فى شأن التصريحات التى أدلى بها وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، فى البرلمان أمس الأحد، حول عزمه إنشاء هيئة للدواء المصرى، تختص بالنظر فى كافة الشئون المتعلقة بصناعة الدواء.

كان وزير الصحة، قال فى اجتماع لجنة الصحة فى البرلمان، أمس الأحد، إنه عازم على إنشاء هيئة للدواء المصرى لتنظيم سوق الدواء، معلقا أن شركات الأدوية "هتمسح بيه الأرض" إذا أقدم على هذا القرار؛على حد وصفه، إلا أنه أكد أنه عازم على المضى قدما فى إنشاء الهيئة.

مساعد وزير الصحة: أسعار الدواء لن ترتفع حال ارتفاع الدولار أمام الجنيه

>