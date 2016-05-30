مساعد وزير الصحة: وجدنا ثغرات فى تطبيق قرار رفع أسعار الدواء وسنتعامل معها

كشف الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة، لشئون الصيدلة والدواء، أن الوزارة ستعرض قانون التأمين الصحى على مجلس النواب، وفى مرحلة قريبة سيغطى أغلب مواطنى الجمهورية.

وعن قرار رفع أسعار الدواء قال "سليمان" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، "وجدنا بعض الثغرات فى تطبيق قرار رفع أسعار الدواء، وتم التعامل معها حماية للمواطن المصرى، بعد تعديلها ووضع حد أقصى"، مستطرداً "كل ملاحظات المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار الدواء، تم اتخاذها بعين الاعتبار، وتم وضع ضوابط دقيقة، وأصبح الحد الأقصى 6 جنيهات".

تقرير لـ"على هوى مصر"عن أسعار الدواء.. وصيادلة يؤكدون تلاعب بعض الشركات

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