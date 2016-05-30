السيطرة على حريق مصنع كتان فى الغربية بعد مرور 4 ساعات من اشتعال النيران

انقذت العناية الإلهية قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية من كارثة حقيقية، بعد أن نجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى اندلع مساء أمس الأحد بمصنع للكتان بالقرية، واستمر 4 ساعات متصلة، وشاركت 14سيارة إطفاء فى إخماد النيران.

وأتت النيران على 500 طن من مخزون الكتان بالمصنع، وكادت النيران أن تصل إلى المنازل بالقرية ومصانع الكتان المجاورة لمكان الحريق.

وانتقلت النيابة العامة لمكان الحريق لمعاينة المصنع، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان أسبابه، وعما إذا كانت هناك شبه جنائية وراء الحريق من عدمه، وتم تحرير محضر بمركز شرطة سمنود.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً بإندلاع حريق بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود، وانتقل اللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة وسمنود، والعميد مازن الرشيدى مأمور مركز سمنود و8 سيارات إطفاء، وأتت النيران على 300 طن كتان، وارتفعت ألسنة اللهب وانتشرت النيران فى المخزون نتيجة الرياح والتهمت كمية أخرى قدرت بـ 200 طن، وتم استدعاء سيارات مطافى للدعم فى عمليات الاطفاء، وواصلت قوات الحماية المدنية جهودها على مدار 4ساعات متصلة حتى نجحت فى إخماد النيران.

وتم إجراء عمليات التبريد خشية تجدد الحريق مرة أخرى، وقدرت الخسائر بـ2 مليون جنيه، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

النيران تلتهم 300 طن كتان بحريق مصنع الغربية والدفع بـ8 سيارات إطفاء

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