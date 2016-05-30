حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 30 مايو 2016

برج القوس حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>بعض المشاكل سيتعرض لها أبناء هذا البرج، فسيشهدون تراجع كبير على مستوى العمل بسبب إجازة طويلة اخذوها ولم يعودوا لمستواهم الطبيعى من بعدها، لكنها مرحلة وستمر مرور الكرام ولا داعى للخوف او القلق.

على الصعيد العاطفي:

>بالنسبة للحياة العاطفية فهى السبب الوحيد للسعادة التى يعيشها أبناء هذا البرج، لذلك حاولوا أن تحافظوا على شركائكم فى العمل ولا تتراجعون ولو خطوة واحدة عن اتخاذ قرار إعلان العلاقة بشكل رسمى.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>سيعانى ابناء هذا البرج من بعض المشاكل الصحية التى ستذهب مع العلاج والخضوع للفحوصات والتحاليل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تراجع كبير فى مستوى العمل سيؤدى إلى بعض المشلكل التى ستمر مرور الكرام وسيكون الحب هو سبب السعادة الوحيد لهذا البرج.

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>لمواليد برج الدلو حياتك المهنية مستقرة بنسبة كبيرة ، فشخصيتك الجذابة و أفكارك البراقة يضعوك دائما فى المقدمة .

على الصعيد العاطفي:

>مواليد لبرج الدلو حياتهم العاطفية على وسك الوصول لمرحلة الاستقرارا ، إلا أن عليك التخلص تماما من انفعالاتك المبالغ فيها و الصادمة لشريكك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو حالتك الصحية جيدة ومستقرة بفضل تناولك الاطعمة الصحية والفواكه الطازجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو حياة مستقرة الفترة المقبلة خاصة على الصعيد العائلى ، اما العمل فخطواتك تسير بشكل سريع ومتزن.

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

>على الصعيد العاطفي:>الحياة مواليد لبرج الميزان تتميز بالهدوء و أن الرومانسية تعمها دائما ، فاهتمام شريكك بك يرفع من روحك المعنوية .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان الأرق الذى أصابك منذ فترة طويلة يرجع الى ارهاقك الشديد على مدار اليوم فحاول ان تتناول احدى المشروبات الدافئة مثل الينسون أو النعناع قبل النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنه سيشعر بحالة من الملل الشديد خلال هذه الايام فعليك أن تتعلم شيء جديد مثلا " لغة " أو رسم للخروج من الحالة المزاجية السيئة.

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 30/ 5 /2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>فى الآونة الأخيرة زملاء العمل لا يتعاونون معك بدافع الغيرة فكن حذرًا ولا تفصح عن أى أفكار او خطط مستقبلية أمامهم لأنهم سيتلاعبون بك حافظ على المسافة بينك وبين هؤلاء الناس لبعض الوقت.

على الصعيد العاطفي:

>والعديد من الأحداث تحدث اليوم تجعلك ترى حياتك العاطفية فى ضوء جديد تماما. قد تصبح على بينة بمعلومات جديدة أو تحصل على نظرة جديدة لشخصية ورغبات شريكك. ونتيجة لذلك، فى هذا اليوم يمثل نقطة تحول فى العلاقة الخاصة بك. فمن الضرورى لتحقيق التوازن بين الرغبات الخاصة بك واحترام الذات عند التعامل مع شريك حياتك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>قد تضطرب من المشاكل المتعلقة الجلد والأسنان. تأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضوات الخضراء والحليب ومنتجات الحليب فى النظام الغذائى الخاص بك. الحساسية أيضا يمكن أن تزعجك وهذا هو الوقت المناسب لرعاية نفسك بتجنب جميع المواد المسببة للحساسية

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>رغم أن يومك يبدأ ببعض الارتباك إلا أن شخص مقرب منك سينقذك ويرشدك إلى التصرف السليم فاتبع نصائحه لأنه يقدمها بنية خالصة اليوم.

برج الثور حظك اليوم الاثنين 30 /5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>برج الثور متهور وغير قادر على السيطرة على نفسه، وهذه الصفات ستكون سبب لبعض المشاكل التى ستواجهه فى عمله، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوئاً حتى لا تضيع مجهودك على الفاضى بسبب العصبية المفرطة.

على الصعيد العاطفي:

>بعض المشاكل البسيطة العابرة ستمر على هذا البرج وستجعله من اكثر الأبراج غير المحظوظة فى هذه الفترة، لكنها ستمر مرور الكرام ولا داعى للخوف تماماً.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية للأسف ستتعرض لبعض التراجعات، لكن مع اتباع العلاج والأدوية ستمر دون ان تترك أى أثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>هذا البرج سيمر ببعض المشاكل على المستوى العملى والعاطفية لكنها ستكون مجرد سحابة سوداء وتمر مرور الكرام.

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 30/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>التوقف عن إعطاء النصائح لجميع الشخصيات التى تقابلها يومياً فى العمل، حتى لا تتهم بالتنظير النابع من الفراغ، أنت من الشخصيات التى تتهم كثيراً بالغرور بالرغم من طيبة قلبك، إلا أن نصرتك للحق والصراحة التى تتحلى بها وتحاول أن تحولها فى بعض الأوقات إلى دبلوماسية، لن تغير حقيقة إنك إنسان تكره الأخطاء وتكره الفشل وتريد أن يصبح الجميع مثلك.

على الصعيد العاطفى:

>تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الجدى من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>سوف تكون قادرا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها من الماضى لتفادى مشكلة فى العمل والمضاعفات التى يمكن أن تليها. قدرتك على التطبيق العملى والتفكير السريع تجذب انتباه رؤسائك وآفاق مهنة جديدة ومثيرة قد تنفتح. يجب أن لا تدع هذه الفرصة تمر دون استغلالها.

على الصعيد العاطفي:

>بذلت جهدا كبيرا فى بناء العلاقة الخاصة بك وبذلك كل ما فى وسعك لإنقاذها لذلك تشعر بالغضب تجاه شريكك الذى لا يحاول بذل مجهود مماثل لإنقاذها، ومن المرجح أن تحدث بينكما مواجهة كبيرة وأن تأخذا بعض القرارات المهمة بشأن العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>لا تنام جيدا فى الأيام القليلة الماضية، إذا استمر الوضع هكذا كثيرًا سيتحول الأمر إلى أرق حاول أن تتبع كل ما يمكن من خطوات لتجعل نومك أسهل وتذهب للفراش فى وقت محدد وتتمسك بموعد نومك كأنه أحد الطقوس الثابتة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أمامك جدول زمنى صعب وشديد الازدحام اليوم وقد تحاول أن تضع مخططات لتنظيمه ولكن الأمر سيخرج عن السيطرة وستشعر فى نهاية الأمر أنك ممزق وغير قادر على أن تفعل أى شىء.

برج الحوت حظك اليوم الاثنين 30/ 5 /2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>ومن المتوقع ان تحدث تغييرات كبيرة فى مكان العمل. حتى أنه من الممكن أن يتغير الطريق الذى تكسب منه لقمة العيش بأكمله، وربما تعمل فى الوظيفة التى كنت تحلم بها لكن لم تتخيل أن هذا سيصبح ممكنًا، وستكون قادرًا على الخروج بأفكار مبتكرة ونهج جديد تماما فى التعامل مع مشاكل العمل.

على الصعيد العاطفي:

>شخص ما بالقرب منك قد يعانى من المرض اليوم، وسوف يتطلب الأمر منك أن تفعل الكثير جدا من واجبات التمريض، ولكن لا داعى للقلق. هذا شيء جيد وستتمكن من مساعدته ولكن تأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الإصابات الطفيفة اليوم.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>كل خطوة تخطوها اليوم وكل مكان تذهب إليه يذكرك بالأيام الخوالى عندما كنت مع حبيبك السابق وهذا يجعل الحنين يغالبك بشدة اليوم ويجعلك تعيد التفكير مرة أخرى فى العلاقة وتعيد تقييمها واجترار احزانك فحاول ألا تنجرف لهذا الطريق لأنه غير مجد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول اغتنام الفرص التى تعطيك فرصة للتفكير وإعادة إنتاجها على طريقتك الخاصة. من المحتمل أن تحدث بعض التغييرات فى المنزل كأن تنتقل إلى مكان جديد بحثا عن فرص أفضل للنمو.

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 30 /5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك ، قد تكون على فى المقدمة فى أى اجتماع أو تفاوض خاص بحياتك المهنية ، ستكون محط تقدير من قبل المحاطين بك ، اذا كنت تخطط للاستثمار فعليك ان تأخذ تلك الخطوة بشكل جاد اليوم فلديك حظ جيد لتحقيق ثقفه كبيرة .

على الصعيد العاطفي:

>قد تجد بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك و توجيه العلاقة بينكما بشكل أفضل ، فربما يكون شريكك ادخل بعض التوترات على العلاقة خلال الفترة الأخيرة إلا انك ستعلم اليوم سبب هذا السلوك ، اعطى شريكك المزيد من الدعم فهو بحاجة لذلك ، و هذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل بينكما.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>عليك الأهتمام بصحتك بقدر كبير و تأخذ قسط كافى من الراحة لكى تستعيد حيويتك و صفاء ذهنك ، لا تتعامل باندفاع و عصبية حتى تصبح فى حالة نفسية جيدة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الأبراج والفلك أن هناك تغيرات جيدة ستطرأ على حياتك بشكل عام، وعليك ان تأخذ قرارات سريعة من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>هذا البرج دائماً ما يميل للهدوء والصمت وهذه العادات ستكون من أكثر الصفات التى تتسبب فى مشاكل لا نهاية لها خاصة على مستوى العمل، لذلك يجب ان يتخلوا عن هذه الصفات ويتحدثون عن أنفسهم.

على الصعيد العاطفي:

>الحب للأسف سيكون من أكثر العوامل السلبية التى تتسبب فى تراجع هذا البرج عن النجاح فى باقية حياته العملية، لذلك لا داعى لترك مساحة للشك او الغيرة أن تهدم العلاقات العاطفية.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>يجب الالتزام بالتحاليل والفحوصات الطبية التى يرشدنا بها الطبيب حتى لا نتعرض إلى مشاكل نحن فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لمواليدهذا البرج

>برج العذراء يعانى من الهدوء الكبير الذى قد يجعله يتراجع عن مهامه اليومية ، وهذا ما قد يؤثر سلباً على عمله ويشعره بان مستواه تراجع كثيراً.

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>اليوم فرصتك كبيرة لفتح آفاق جديدة فى العمل قد تحسن وضعك و تجعلك أكثر تمكنا ، عليك وضع خطة للعمل خاصة بالأيام القليلة المقبلة فتعطيك فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية ، لديك قدرة كبيرة فى تطوير الأعمال التجارية الخاصة بك .

على الصعيد العاطفي:

>إذا كنت وحيدا ، فالفلك و النجوم يوعدك بلقاء مهم جدا ، فمن الممكن أن تلتقى بشخص قد يغير اهتماماتك و افكارك و يدفعك للدخول فى مرحلة جديدة فى حياتك ، فلا تتردد و عليك ان تأخذ خطوة للامام.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تجنب الإجهاد المفرط لجسدك، وحاول أن تمييز بين ساعات العمل وساعات الراحة، وإذا كان لديك فرصة لتأخذ اجازة قصيرة لا تتردد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>يؤكد علماء الفلك أن عليك التخلص تماما من "التشاؤم" والانانية و كن حكيما بقدر كبير ، و لا تدع الأفكار السلبية تغزو عقلك ، و من المتوقع أن تحدث تغيرات تظهر "مفاجآت " على الصعيد المالى .

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>لمواليد برج الجوزاء أنت الآن قادر على تنفيذ ما خططت إليه الفترة السابقة ، و لأنك قادر على التفاعل مع من حولك بنسبة كبيرة فى العمل فستجد المساعدة من بعضهم .

على الصعيد العاطفي:

>حياة مواليد برج الجوزاء حياتك العاطفية تسير بشكل روتينى ، و هو سيجعل التوتر والملل موجودان فى العلاقة هذه الفترة، حاول الخروج من هذه الدائرة التى ستؤثر سلبا عليكما .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى ليس مستقر على الإطلاق فالتدخين يؤثر عليك بشكل سلبى .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن حياتك العائلية ستكون مرتبكة لحد كبير و هو ما سيضعك فى تحت ضغط نفسى قوى .