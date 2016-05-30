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بحث علاقات التعاون بين الإمارات وماليزيا

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بحث علاقات التعاون بين الإمارات وماليزيا بحث علاقات التعاون بين الإمارات وماليزيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة أمس حنيفة حاجي أمان وزير خارجية ماليزيا، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا وما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم الزيارة الحالية لوزير خارجية ماليزيا للدولة في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة ومجالات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين.

 من جهته أشاد وزير خارجية ماليزيا بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين مثمنا ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي.

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