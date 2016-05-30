أولوية التوظيف لمن أدى الخدمة الوطنية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أمس، الاجتماع الثالث للمجلس الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، ودعا سموه في بداية الاجتماع إلى ضرورة إعطاء أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الوطنية.

وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثاني، وقدم بعده الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، نبذة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات الاختصاصات والإنجازات.

وقدم معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس هيئة التأمين، خلال الاجتماع، عرضاً بشأن أهم المشاريع والمبادرات في مجال التعليم والتدريب في قطاع التأمين، وأشار معاليه إلى أنه بالانسجام مع رؤية القيادة الحكيمة بالدولة، وتطبيقاً لمبادرات التعليم والتدريب في قطاع التأمين، تسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية التأمينية اللازمة، وزيادة أعداد المواطنين العاملين في قطاع التأمين، ودفع المواطن إلى المراكز الأمامية في الإدارات الوسطى والعليا.

ولفت معاليه إلى أن المشاريع المطبقة في مجال دعم التعليم والتدريب، تتمثل في توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات، بهدف تعزيز الأفكار الإبداعية والمهارات العملية على مستوى قطاع التأمين، وإطلاق مبادرة تدريبية للطلبة المواطنين في الجامعات والكليات، تضمنت اعتماد التدريب العملي في هيئة التأمين، وطرح مسابقات إبداعية للطلبة في مجال تصميم التطبيقات الذكية، وعقد دورات تدريبية لمواطني الدولة بالتعاون مع المعاهد العالمية المتخصصة لمنح شهادات مهنية عالمية في مجال التأمين، إضافة إلى عقد ندوات تهدف إلى التوعية التأمينية في عدد من الجامعات والكليات ومعاهد الدولة، وعمل ورش عمل للقضاة ووكلاء النيابة.

حضر الاجتماع كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي.