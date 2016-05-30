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حاكم رأس الخيمة يشيد باهتمام القيادة بالإبداع ورعاية الموهوبين

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حاكم رأس الخيمة يشيد باهتمام القيادة بالإبداع ورعاية الموهوبين حاكم رأس الخيمة يشيد باهتمام القيادة بالإبداع ورعاية الموهوبين

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، باهتمام القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالابتكار والفكر الإبداعي والموهوبين والمبدعين من أبناء الدولة.

وأكد سموه أن الدولة أعلنت عن نهجها في دعم الإبداع والابتكار ليكون ذلك استراتيجيتها وهي تخطو وبقوة نحو التقدم والازدهار ومواكبة أهم الحضارات في العالم، موضحا أن الابتكار هو الوسيلة الذهبية والأسلوب الناجح للنمو والتطور لأي أمة.

وقال سموه خلال استقباله في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس بحضور الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي رئيس وأعضاء «جائزة الإمارات للابتكار والإبداع» برئاسة المستشار عبدالرحمن موسى حمدان مؤسس ورئيس الجائزة، إن الابتكار ضرورة تنموية وحضارية فقد أخذنا على عاتقنا تشجيع كوادرنا الوطنية على الابتكار من خلال تعزيز أهميته في الحياة والنجاح والتطور ومن خلال إتاحة الفرص عبر مجموعة من المبادرات الحكومية التي ندعمها ونتبناها من أجل هذا الغرض لتشمل جميع القطاعات وتحيط بمجالات الحياة كلها خاصة التعليم والصحة والتكنولوجيا.

واطلع سموه خلال اللقاء على رؤية وأهداف وبرامج جائزة الإمارات للابتكار والإبداع، والتي تستهدف ثقافة الطفل والشباب ليكون العالم العربي عموما ودولة الإمارات خصوصا مصدرين للمبتكرين والمبدعين عالميا.. مثنيا سموه على الجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء الجائزة من أجل الارتقاء بالجائزة لتواكب مسيرة الابتكار والتطوير التي تنتهجها الدولة.

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