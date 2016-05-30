النعيمي: الإمارات ضمن الدول المتقدمة بمناهج التعليم

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمسيرة النهضة الحضارية التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات للنهوض والتطوير المستمر في مسيرة التعليم والتي قطعت شوطاً كبيراً للوصول لكل مواطن ومقيم حيث أصبحت دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم مناهج جامعية عالية المستوى في جامعاتها وخاصة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

وقال سموه إن الإنجازات التي تشهدها جامعات الدولة في مجال التعليم العالي تسير بخطى ثابتة لهذا قررنا في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا إطلاق مسمى «عام القراءة» على دفعة هذه الكوكبة من خريجينا فخراً واعتزازاً بما حققته دولة الإمارات من الرقي والتقدم في شتى المجالات.

جاء ذلك في تصريح لسموه عقب حفل تخريج الدفعة 25 في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار «عام القراءة» بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة والبالغ عددهم 386 خريجاً وخريجة يحملون جنسية 24 دولة منهم 214 طالباً منهم 199 في درجة البكالوريوس و15 في درجة الماجستير و172 طالبة منهن 151 في درجة البكالوريوس و21 في درجة الماجستير.

مكانة مرموقة

حضر مراسم حفل التخريج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية ومديري الجامعات بالدولة وعمداء الكليات والأساتذة وأعيان ووجهاء البلاد وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات وكبار المسؤولين.

وقال سموه إن مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة تبوأت مكانة مرموقة على مستوى العالم وفق أعلى المعايير الدولية وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والثقافة والمعرفة، معرباً سموه عن سعادته برعايته لمؤسسات التعليم العالي في الإمارة وحرصه الدائم على حضور احتفالات تخريج الطلاب فيها وبتسليمهم درجاتهم العلمية التي أمضوا زمناً طويلاً من الجهد والسهر لنيل تلك الدرجات..لافتاً إلى أن مؤسسات التعليم العالي في الإمارة حققت الكثير من أهداف خطة الإمارة لتحقيق التنمية الشاملة فيها حيث إننا في إمارة عجمان نعتبر أن الجامعات جزءاً من منظومة متكاملة للرقي والنهوض بالإمارة.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان إن هذا اليوم يمثل تأكيداً حقيقياً وبرهاناً ساطعاً على أن جامعة عجمان تشكل واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية والفكرية والمعرفية والإبداعية ليس في إمارة عجمان أو الإمارات فحسب بل على الصعيد الإقليمي والعربي، مشيراً إلى أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً في التميز والإجادة والحضور الفعال في كافة المناسبات الداخلية والخارجية ولها علاقات متميزة على كافة الأصعدة وهي جامعة متجددة دائماً سواء على صعيد المناهج عبر الإضافات التي ظلت تدخلها على تخصصاتها أو من خلال التحديث المستمر لبيئة الجامعة التعليمية التي وضعتها في مصاف الجامعات ذات المكانة المرموقة والتي أدت إلى استقطاب نخب مميزة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة وأصبحت أيضاً وجهة لطلبة العلم.

ثقة كبيرة

وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة في دور جامعة عجمان في استنهاض روح التعلم والقراءة لدى أبنائها ومواكبة تطورات مسيرة المعرفة من خلال مشروع القراءة لعام 2016، مؤكداً أن هذه التجربة تعتبر نموذجاً رائداً ومتقدماً على مستوى الجامعات والأفراد والمجتمع وستظل مركز إشعاع أكاديمي وفكري.

ودعا سموه أبناءه الخريجين الذين سيدخلون سوق العمل من الآن وقد تسلحوا بالعلم أن يضعوا هذا الوطن نصب أعينهم ويتفانوا في سبيله وأن يعملوا من أجله بجد واجتهاد حتى يظل شامخاً بين الأمم قوياً بسواعدهم الفتية وعقولهم المستنيرة كما دعاهم بمواصلة التعليم واكتساب المعارف والإخلاص في العلم والعمل. من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا أن الرؤية المستقبلية للجامعة مواكبتها للمستجدات والتطورات في التعليم الأكاديمي العالمي والتي نحرص من خلالها على اللحاق بركب الجامعات العالمية في التوسع في مجالات التعليم العالي كافة.

وقال: إننا ننظر لجامعة عجمان من منظور علمي أكاديمي واسع النطاق على مستوى المنطقة العربية كصرح تكنولوجي أكاديمي رصين يملك خبرات متراكمة في التعليم العالي.

مراسم حفل

وكانت مراسم حفل التخريج قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الاحتفال وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم.. ثم ألقى الدكتور خالد الخاجة مدير الجامعة بالإنابة كلمة الجامعة.

ورفع الخريجون في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم محمد أحمد الجسمي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، قائد مسيرة العلم والنماء وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على دعمه الدؤوب للعلم وطلبته وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان راعي هذا الصرح العلمي ومؤسس نهضته.

تكريم

وكرم صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة خريجي الدفعة 25 وتسليم شهادات التخريج لخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.

درع تذكارية

تلقى صاحب السمو حاكم عجمان درعاً تذكارية من الجامعة بمناسبة حفل تخريج الدفعة 25 في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، كما قدم درعاً مماثلة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وإلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.