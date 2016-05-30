حاكم الشارقة يعزي أسرة وذوي الطفل عبيدة العقرباوي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس واجب العزاء إلى أسرة وذوي الطفل عبيدة ابراهيم العقرباوي، وذلك في خيمة العزاء في منطقة الصناعية 8.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى أسرة الطفل عبيدة الذي قتل غدرا على يد أحد أصحاب السوابق في حادثة لا تمت للإنسانية بشيء وآلمت بحدوثها المجتمع بأكمله.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة وقوفه إلى جانب ذوي الطفل في هذه الظروف المفجعة بفقد إحدى فلذات أكبادهم، مشيرا سموه إلى تكاتف جميع أفراد المجتمع مع أسرة عبيدة للوقوف ضد مثل هذه السلوكيات.

وثمن ذوو الطفل عبيدة زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي معربين عن خالص شكرهم لسموه على مواساتهم في هذه الحادثة الأليمة.