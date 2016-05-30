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محمد بن راشد: حريصون على توطيد أواصر التعاون مع مختلف البلدان والشعوب

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محمد بن راشد: حريصون على توطيد أواصر التعاون مع مختلف البلدان والشعوب محمد بن راشد: حريصون على توطيد أواصر التعاون مع مختلف البلدان والشعوب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون مع مختلف البلدان والشعوب في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره في زعبيل مساء أمس، الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، الزائر والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالضيف، وتبادل سموه والرئيس التشادي الحديث عن الإمكانات المتاحة لبناء علاقات موسعة وتعاون أرحب بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، في ضوء توافر الرغبة لدى قيادتي البلدين في تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأوضح الرئيس ديبي، خلال المباحثات، أن بلاده ترغب في فتح قنوات للتعاون والتواصل مع دولة الإمارات على المستويين العام والخاص، موضحاً أن لرجال الأعمال والشركات الخاصة في كلا البلدين دوراً مهماً في إقامة شراكات استثمارية مجدية، خاصة أن تشاد تمتلك ثروات طبيعية هائلة وغير مستغلة كالثروة الزراعية والمعادن والمياه والثروة الحيوانية، ومعرباً عن أمله باستقطاب المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى بلاده.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، ومن الجانب التشادي حضره بينيندو تاتولا، وزير الدفاع.

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