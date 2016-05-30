حكايات كوبا أمريكا (2) - البرازيل بطل 1919 بعد مباراة من ستة أشواط

"كوبا أمريكا" .. البطولة الأقدم في عالم كرة القدم الدولية تحتفل هذا العام بمرور قرن من الزمان على ظهورها. 100 عام شهدت تنظيم 44 نسخة من البطولة، قبل انطلاق النسخة الاحتفالية "كوبا أمريكا المئوية" بعد أيام قليلة في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية.

100 عام مليئة بالحكايات الغريبة والمثيرة .. حكايات كوبا أمريكا..

6 أشواط

النسخة الثالثة من كوبا أمريكا أقيمت في ضيافة البرازيل عام 1919 بمشاركة نفس المنتخبات الأربعة التي تنافست في أول نسختين، البرازيل والأرجنتين وأورجواي وتشيلي، وبنظام الدوري من دور واحد.

البرازيل تفوقت على تشيلي بسداسية وعلى الأرجنتين 3-1، بينما تغلبت أوروجواي على الأرجنتين 3-2 ثم على تشيلي بهدفين.. وفي الجولة الأخيرة تعادلت أوروجواي والبرازيل بهدفين لكل منهما.

ولأن نظام فارق الأهداف لم يكن معمولاً به في هذا التوقيت، خاض الفريقان مباراة فاصلة لتحديد البطل بعد 72 ساعة من مباراتهما في الجولة الأخيرة بملعب لارانجيراس في ريو دي جانيرو..

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً لمدة نصف ساعة على شوطين، انتهى بذات النتيجة.

وقرر الحكم الأرجنتيني خوان بيدرو باربيرا خوض وقت إضافي آخر لمدة نصف ساعة على شوطين، لتمتد المباراة لستة أشواط كاملة.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الخامس سجل أرثر فريندرايش هدفاً للبرازيل كان هدف المباراة الوحيد، لتفوز البرازيل بالمباراة وباللقب للمرة الأولى في تاريخها.

المباراة التي استمرت 150 دقيقة على ستة أشواط تبقى هي الأطول في تاريخ البطولة.

حارس مرمى فقط

في عام 1922 استضافت البرازيل مجدداً كوبا أمريكا في نسختها السادسة، والتي كان يطلق عليها في هذا الوقت "كأس منتخبات أمريكا الجنوبية".. البطولة ضمت خمسة منتخبات هي البرازيل والأرجنتين وتشيلي وأوروجواي وباراجواي وأقيمت بنظام الدوري من دور واحد.

المباراة الأخيرة للبطولة جمعت الأرجنتين وباراجواي، في مباراة كان يكفي باراجواي التعادل فيها لتتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

الأرجنتين تقدمت بهدف، ثم احتسب الحكم البرازيلي إيريك فينيال ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني، ليترك كل لاعبي باراجواي الملعب احتجاجاً على قراره.. لكن حارس المرمى باراجواي رفض قرار زملائه واستمر في الملعب.

الغريب أن الحكم أمر بلعب ركلة الجزاء رغم خلو الملعب من لاعبي باراجواي ليسجل منها خوليو فرانسيا الهدف الثاني للأرجنتين، ثم أنهى المباراة بعد ذلك لرفض لاعبي باراجواي العودة للملعب.. واحتسبت اللجنة المنظمة النتيجة بفوز الأرجنتين بهدفين.

النتيجة كانت تعني تساوي منتخبات البرازيل وأوروجواي وباراجواي في رصيد خمس نقاط لكل منها بنهاية البطولة، لتقرر اللجنة المنظمة إقامة دورة ثلاثية بين المنتخبات الثلاثة لتحديد البطل.. لكن منتخب أوروجواي رفض القرار وأعلن انسحابه من البطولة، لتجرى مباراة فاصلة بين البرازيل وباراجواي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية لتحصد البرازيل لقبها الثاني في تاريخ البطولة.