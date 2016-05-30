حكايات كوبا أمريكا (1) - ' جرادين ' ضد العنصرية.. والشغب يلغي أول نهائي

"كوبا أمريكا" .. البطولة الأقدم في عالم كرة القدم الدولية تحتفل هذا العام بمرور قرن من الزمان على ظهورها. 100 عام شهدت تنظيم 44 نسخة من البطولة، قبل انطلاق النسخة الاحتفالية "كوبا أمريكا المئوية" بعد أيام قليلة في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية..

100 عام مليئة بالحكايات الغريبة والمثيرة .. حكايات كوبا أمريكا..

العام 1916 .. الأرجنتين تحتفل بمئوية استقلالها عن إسبانيا، فتدعو منتخبات أوروجواي والبرازيل وتشيلي لبطولة بملاعبها، أطلقت عليها إسم "كأس أمريكا الجنوبية للمنتخبات".

وتم الاتفاق على أن تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتوج بها الفريق صاحب العدد الأكبر من النقاط.

قبل ذلك بست سنوات دعت الأرجنتين لبطولة مماثلة، ضمتها مع أوروجواي وتشيلي بعد انسحاب البرازيل، وأطلق عليها "كأس مئوية ثورة مايو" تخليداً للثورة الأرجنتينينة ضد الاحتلال الإسباني. لكن اتحاد أمريكا الجنوبية رفض الاعتراف بهذه البطولة لاحقاً.

عنصرية؟

في الثاني من يوليو انطلقت البطولة بمباراة جمعت أوروجواي بتشيلي وانتهت بفوز الأولى برباعية نظيفة.. مباراة دخلت التاريخ بوصفها الأولى في أي بطولة قارية على الإطلاق، ودخلته مرة أخرى لسبب آخر.

منتخب أوروجواي أشرك أشرك الثنائي إيزابيلينو جرادين وخوان دلجادو، وكلاهما كان أسمر البشرة.. وكان هذا الأمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم.

تشيلي اعترضت طويلاً قبل انطلاق المباراة بداعي أن أوروجواي أشركت لاعبين من أصول إفريقية وأن هذا غير قانوني، لكن حكم المباراة الأرجنتيني هوجو جروندا رفض هذا الاعتراض، وسمح بمشاركة جرادين ودلجادو، ليكافيء الأول بلاده بتسجيل هدفين في المباراة. جرادين سجل هدفاً آخر في مرمى البرازيل ليتوج هدافاً للنسخة الأولى، ويرد على الجميع بأفضل صورة.

ايزابيلينو جرادين كان بطلاً في كرة القدم وألعاب القوى أيضاً، وكان يطلق عليه في أوروجواي "اللاعب الأسود ذو القلب الأبيض".

نظام البطولة كان غريباً بعض الشيء حيث لعبت تشيلي مبارياتها الثلاث كلها بشكل متتالي أمام أوروجواي والبرازيل والأرجنتين قبل أن تلتقي المنتخبات الثلاثة معاً.

تأسيس الاتحاد

وبعد أسبوع على انطلاق البطولة، وتحديداً يوم 9 يوليو 1916، شجع النجاح اللافت للمباريات مسئولي الاتحادات الأربعة على الإعلان رسمياً عن تشكيل "اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم" CONMEBOL، لتسبق البطولة تأسيس الاتحاد.

فكرة تأسيس اتحاد قاري كانت تلقى معارضة الفرنسي جول ريميه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ذلك الوقت، والذي كان يرى في الفيفا فقط اتحاداً حاضناً لكل اتحادات كرة القدم. لكن دول أمريكا الجنوبية كانت تشعر بالظلم مقارنة بنظيراتها في أوروبا، لذا قررت تأسيس اتحاد خاص بها في هذا التوقيت.

أوروجواي جمعت أربع نقاط من الفوز على تشيلي والبرازيل، بينما فازت الأرجنتين على تشيلي وتعادلت مع البرازيل، لتصبح مباراة الأرجنتين وأورجواي الأخيرة فاصلة على تحديد البطل الأول لكوبا أمريكا.

يوم 16 يوليو 1916 كان اليوم المقرر للمباراة الختامية بين الأرجنتين وأورجواي على ملعب "جيبا" في العاصمة بوينس أيرس والذي استضاف كل مباريات البطولة. ولكن لم تمض سوى خمس دقائق على انطلاقة المباراة حتى نشبت أعمال شغب بين جماهير الفريقين، وامتدت لأرض الملعب بعدما اقتحمته بعض الجماهير، ليقرر الحكم التشيلي كارلوس فانتا إلغاء المباراة.

اللجنة المنظمة للبطولة قررت إعادة المباراة في اليوم التالي، مع نقلها من بوينس آيرس لتقام بملعب راسينج كلوب في مقاطعة أفيلاندا خارج العاصمة لتفادي تكرار أحداث الشغب. المباراة انتهت بالتعادل السلبي لتحسم أوروجواي لقب النسخة الأولى من البطولة لصالحها.

نجاح البطولة دفع الدول الأربعة للاتفاق على تنظيمها بشكل سنوي، لتستضيف أورجواي النسخة الثانية في 1917.