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مأساة جديدة - مصرع 4 مشجعين لريال مدريد في هجوم بالعراق

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مأساة جديدة - مصرع 4 مشجعين لريال مدريد في هجوم بالعراق مأساة جديدة - مصرع 4 مشجعين لريال مدريد في هجوم بالعراق

(إفي): لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في هجوم جديد على إحدى روابط مشجعي نادي ريال مدريد الإسباني بإحدى القرى بمدينة بعقوبة، عاصمة محافظة ديالي بالعراق في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وفقا لمصادر أمنية.

وقع الهجوم بينما كانوا يشاهد الضحايا مباراة نهائي التشامبيونز بين فريقي ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو.

وأضاف المصدر الأمني لـ(إفي) أن أعضاء الرابطة الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاما، كانوا في "حفل متواضع" عندما باغتهم مسلحون بإطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة قبل أن يلوذوا بالفرار إلى البساتين القريبة.

ومن جانبه صرح حاكم مدينة ديالي لصحيفة (المدى) العراقية أن الهدف من هذا الهجوم هو "إثارة النزاعات الطائفية"، وأضاف ن المؤشرات الأولية تفيد بتورط تنظيم داعش في الهجوم.

وتقع قرية نهر الإمام بمنطقة المقدادية، حيث وقع اليوم أيضا هجوم انتحاري على مقهى بحي المعلمين أدى لوفاة 7 أشخاص على الأقل وجرح 35 آخرين.

جدير بالذكر أن ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة كانوا قد استهدفوا يوم 13 مايو الجاري مقهى في مدينة بلد (80 كم) شمال بغداد يستخدمه مشجعو نادي ريال مدريد كمقر لهم ما أدى الى مقتل 13 عراقيا بينهم 10 من مشجعي الريال وإصابة 25 آخرين بجروح أغلبهم من مشجعي النادي.

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