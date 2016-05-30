زيدان وقصة تحويل موسم مظلم إلى لقب تاريخي

(إفي): حقق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان منذ تولية قيادة ريال مدريد الإسباني، خلفا لرافائيل بينيتيث، الطفرة المتوقعة من جانب مجلس إدارة النادي، الذي يرأسه فلورنتينو بيريز، وأدت إلى التتويج باللقب الـ11 لبطولة دوري ابطال اوروبا عقب الفوز على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح لينهي موسمه بشكل تاريخي.

وأكد نهائي دوري الابطال، الذي أقيم على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية، نهوض ريال مدريد تحت قيادة زيدان، الذي تولى تدريب الفريق بعد خروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بل وأن الفارق مع برشلونة في الليجا وصل في وقت ما إلى 12 نقطة ولكنه أنهى البطولة في الجولة الأخيرة وهو يصارعه على اللقب.

وحقق زيدان بعد 12 فوز على التوالي الموسم أفضل نهاية في الدوري ولأي مدرب في تاريخ البطولة حيث لم يتعرض لخسارة أي مباراة منذ 27 من فبراير الماضي، حينما انهزم على ملعب سانتياجو برنابيو أمام خصمه في نهائي دوري الأبطال أتليتكو مدريد.

وشكلت تلك المباراة نقطة فاصلة في أداء المدرب الفرنسي حيث كان يعيش أول فتراته في قيادة الفريق دون إخفاء رغبته المستمرة في التعلم عندما تفوق عليه دييجو سيميوني.

وأثار الأداء السيء للريال على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد الشكوك حول شخصية "زيزو" والتي لم تزل لحين إظهار مدى قوته على ملعب كامب نو أمام برشلونة وكان هذا الفوز مفتاح النجاح في الموسم.

وقام زيدان بإعادة تأهيل فريقه بدنيا وهو العنصر الوحيد الذي انتقده علنا من الارث الذي تلقاه من بينيتيث كما ابدى نظرة تفاؤلية لم تكن معروفة عنه خلال فترة لعبه ودائما ما كان لديه ثقة في التتويج بلقب دوري الابطال، كما عول على خبرته في الماضي كلاعب للحصول على افضل اداء من اللاعبين.

وطبق المدرب أسلوب تعامل نفسي كان يفتقده سلفه بينيتيث وهو أقرب من أسلوب المدربين الذين شكلوا حقبة زمنية في النادي مثل الإيطالي كارلو انشيلوتي والإسباني فيسنتي ديل بوسكي وقد لاقى النتيجة المنشودة على أرضية الملعب بفريق من اللاعبين عاد ليشعر بالثقة في نفسه.

وتوجت جهوده بتجاوز أفضل حصيلة للبرتغالي جوزيه مورينيو، 11 فوزا على التوالي في الليجا، وعادل حصيلة التشيلي مانويل بيليجريني والإيطالي كارلو انشيلوتي.

وستكون لدى زيدان فرصة في بداية الموسم المقبل لمعادلة حصيلة ميجل مونيوز بتحقيق 15 فوزا على التوالي.

ويعد زيدان أول مدرب مولود في فرنسا يتوج بلقب كأس أوروبا/دوري الأبطال كلاعب ومدرب، وسابع شخص استطاع تحقيق ذلك.

وفاز ريال مدريد منذ تولي زيدان قيادة الفريق في 22 من 27 مباراة خاضها وتعادل في ثلاث مباريات فقط، بينما مني بهزيمتين، وسجل 72 هدفا، وتلقت شباكه 19 هدفا.

وسيبدأ زيدان معتمدا على النجاح الذي حققه ووضع اسمه في تاريخ كأس بطولة دوري الابطال الـ11 ، الاستعداد لمشروعه الأول بتحمل اقصى مسئولية استعدادا للموسم المقبل ليضع بصمته كمدرب يقود الفريق من الفشل إلى النجاح.