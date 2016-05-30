أحمد علي بعد قرار لجنة المسابقات لـ في الجول: حسبي الله ونعم الوكيل

"حسبي الله ونعمة الوكيل".. هكذا عقب أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة على قرار إيقافه بعد الطرد أمام الأهلي.

لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين قررت إيقاف أحمد علي 4 مباريات بعد الطرد أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

وعقب أحمد علي لـFilGoal.com عن القرار قائلا: "لم أفعل أي شيء. لماذا تم إيقافي؟"

وأضاف "أقسمت لحكم المباراة بين الشوطين أنني لم أفعل أي شيء. طوال مسيرتي لم أسب أي أحد".

وواصل "لن يغامر أي لاعب بمستقبله ويسب أي حكم. السب يتسبب في إيقاف من 4 لـ8 مباريات ولا يوجد أي شخص عاقل من الممكن أن يفعل ذلك ويُعرض نفسه لتلك العقوبة".

وأتم" سأكتفي فقط بجملة حسبي الله ونعم الوكيل".

ولعب أحمد علي 18 مباراة هذا الموسم مع المقاولون العرب ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة أخر.

وسيغيب أحمد علي عن الأربع مباريات المتبقية للمقاولون العرب في الموسم.

ويحتل المقاولون المركز الـ14 برصيد 34 نقطة من 30 مباراة بفارق نقطتين عن أسوان الـ15 و12 نقطة عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الـ16.

ويحتاج المقاولون لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة في لقاء استئناف الدوري من أجل ضمان رسميا بقائه في المسابقة.

وكان حكم المباراة قد أكد أن " أحمد علي تلفظ بألفاظ غير لائقة ولذلك تعرض للطرد المباشر، لم يكن لفظا واحدا بل أكثر من واحد كل واحد منهم يستحق الطرد". (طالع التفاصيل)

وانتقد محمد عادل مدير الكرة بنادي المقاولون العرب أداء الحكم أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)