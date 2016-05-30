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رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لـ في الجول: منع شوبير من الظهور المرئي والمسموع

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رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لـ في الجول: منع شوبير من الظهور المرئي والمسموع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لـ في الجول: منع شوبير من الظهور المرئي والمسموع

أعلنت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إيقاف الإعلامي أحمد شوبير ومنعه من الظهور خلال الفترة المقبلة.

وقالت صفاء حجازي لـFilGoal.com يوم الأحد: "الخبر صحيح تماما وهو إيقاف شوبير ومنعه من الظهور الإعلامي والمسموع من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعدم التعامل معه".

وكان شوبير قد تعدى على أحمد الطيب المعلق الرياضي خلال ظهورهما على قناة دريم.

وأضافت "القرار صدر قبل يومين وتم تسليمه يوم الأحد وأعلن في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام".

وكان مقررا أن يقدم شوبير برنامجا عبر إذاعة الشباب والرياضة في شهر رمضان، لكن بعد القرار فقد تم إيقافه لحين إشعار آخر.

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