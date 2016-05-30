وكيل عبد الشافي يوضح موقف لاعبه عند العودة إلى الدوري المصري

قال محمد رضا مدير أعمال محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة إن لاعبه لن ينتقل إلى الأهلي المصري بأي حال من الأحوال.

عبد الشافي توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد مع فريقه ليكمل ثنائية الدوري والكأس هذه الموسم، التفاصيل هنا.

وأضاف في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "كل الأنباء التي ترددت عن رحيل عبد الشافي من أهلي جدة لا أساس لها من الصحة".

وأوضح "عندما يسمعون في السعودية عن هذه الأقاويل يتهكمون بسبب أهمية اللاعب للفريق وصعوبة التخلي عنه".

ويمتد عقد عبد الشافي مع أهلي جدة حتى نهاية موسم 2017-2018.

وأتم "لم يتفاوض الأهلي مع عبد الشافي، واللاعب عندما يعود لمصر سيلعب للزمالك أو يعتزل".