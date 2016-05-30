هدية الرئيس السنوية تصل إلى "قارة أم الصغير" أصغر واحة مصرية

زار اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، واحة قارة أم الصغير الواقعة في عمق الصحراء جنوب شرقى مدينة مرسى مطروح على بعد نحو 300 كيلومتر، وتم توزيع هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضمن الهدية السنوية من رئاسة الجمهورية، على أهالى الواحة الصغيرة التابعة لواحة سيوة والتي تبعد عنها بنحو 280 كيلو مترا.

استقبل أهالي الواحة المحافظ ومرافقيه من ومديري المديريات والإدارات وعدد من عمد ومشايخ سيوة ومطروح، بالإضافة إلى رئيس سيوة، بحفاوة بالغة وهتافات باسم رئيس الجمهورية و"تحيا مصر" وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء.

ونقل محافظ مطروح تحيات رئيس الجمهورية لأهالي القرية وتهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان الكريم وقدم لهم الهدية التي تتضمن مواد تموينية وغذائية وبطاطين وفرش لـ115 أسرة هم سكان الواحة، حيث تم توزيع 230 كرتونة رمضانية و230 بطانية و125 وسادة ومرتبة، و15 طن دقيق وسكر وزيت وأرز بواقع 3 كيلوجرامات سكر و3 كيلو زيت و3 كيلو أرز لكل أسرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بواقع 100 جنيه لكل فرد بالقرية بإجمالي 57700 جنيه لـ 577 فردا هم جميع سكان الواحة، بالإضافة إلى 2 كيلو لحم لكل أسرة.

وشارك المحافظ في ذبح عجلين لتوزيعهم على الأهالى، وتوزيع إعانة تصحر بمبلغ 27 ألف جنيه على الأهالى من مديرية الشؤون الاجتماعية بمطروح.

وأهدى المحافظ أهالي الواحة أتوبيس نقل ركاب، سعة 28 راكبا لربط الواحة بمدينتي مرسى مطروح وسيوة، وتسهيل تنقل الأهالي لقضاء مصالحهم ووصولهم إلى أماكن الخدمات المختلفة وحفيف العزلة المكانية للواحة.

وصدق محافظ مطروح على مبلغ 4 ملايين جنيه لدعم شبكة الكهرباء بعد عمل المقايسة لتدعيم الإنارة بالقرية 24 ساعة بدلا من المواعيد المحددة للإنارة من خلال الطاقة الشمسية فقط، بالإضافة إلى التصديق على مبلغ 45 مليون جنيه لدعم سيوة بماكينتين إنارة وتشغيلهماا قبل 30 يونيه المقبل.

ووجه المحافظ بإنشاء وحدة صحية، لتوفير خدمة طبية لأهالي القرية طوال اليوم، تخفيفاً لمعاناة المرضى فى السفر الى مستشفى سيوة أو مرسى مطروح لتلقي العلاج.

كما وجه بإمداد مدرسة القرية بالحد الأدنى من المدرسين، لسد العجز والتصديق على صرف مبلغ 300 جنيه للمدرسين المغتربين بالقرية، وبمبلغ مليوني جنيه لإقامة عمارة سكن إداري من 20 وحدة سكنية لإقامة المدرسين والأطباء والعاملين بالوحدة الصحية.

وقرر المحافظ تكريم الطلاب الاوائل بقرية جارة أم الصغير ضمن الطلاب الاوائل على مستوى المحافظة تحفيزا لهم.

ووجه المحافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بسرعة إنشاء مركز شباب بالواحة بعد تخصيص قطعة أرض لاستثمار طاقة الشباب.

وشهدت الزيارة توزيع محافظ مطروح، عقود تمليك 23 منزلا لشباب القرية، نفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وافتتاح طريق المنازل بعد تدعيم محافظة مطروح له بمبلغ 714 ألف جنيه، وقرر المحافظ تحمل المحافظة تكلفة عدادات الكهرباء ولمبات الليد الموفرة تخفيفا على شباب القرية.

وأكد محافظ مطروح أنه يتم حاليا رصف طريق القرية وربطها بطريق سيرة مطروح بتكلفة نحو 200 مليون جنيه

من جانبهم تقدم أهالي القرية، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته واهتمامه بهم، داعين الله أن يوفقه في العبور بمصر الى بر الأمان والتنمية، رغم كل المصاعب والتحديات.

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