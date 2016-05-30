أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن عطل مفاجئ بخط الكريمات وتنادى بترشيد الاستهلاك

Google+ Print
مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن عطل مفاجئ بخط الكريمات وتنادى بترشيد الاستهلاك مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن عطل مفاجئ بخط الكريمات وتنادى بترشيد الاستهلاك
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن تعرض خط مياه الكريمات شمال البحر الأحمر والمغذى لمدينتى الغردقة ورأس غارب، لعطل مفاجئ، مما أدى لوقف ضخ المياه بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من إصلاحه.

وناشدت شركة مياه الشرب، عبر بيان لها مساء اليوم، المواطنين، بترشيد الاستهلاك، مؤكدين على أن الشركة تعتمد خلال الازمة، على ضخ المياه للمواطنين من خزانات التكديس لحين اعادة ضخ المياه مره اخرى على خط المياه الرئيسى.


>- شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر توفر 150 خزان لأهالى حلايب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365