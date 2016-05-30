مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن عطل مفاجئ بخط الكريمات وتنادى بترشيد الاستهلاك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن تعرض خط مياه الكريمات شمال البحر الأحمر والمغذى لمدينتى الغردقة ورأس غارب، لعطل مفاجئ، مما أدى لوقف ضخ المياه بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من إصلاحه.

وناشدت شركة مياه الشرب، عبر بيان لها مساء اليوم، المواطنين، بترشيد الاستهلاك، مؤكدين على أن الشركة تعتمد خلال الازمة، على ضخ المياه للمواطنين من خزانات التكديس لحين اعادة ضخ المياه مره اخرى على خط المياه الرئيسى.

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