الدولار يسجل 8.88 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8575 جنيه للشراء و8.8794 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.8434 جنيه للشراء و9.8721 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 12.9523 جنيه للشراء و12.9888 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.9002 جنيه للشراء و8.9312 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 8.034 جنيه للشراء و8.0561 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3492 جنيه للشراء و1.3533 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3617 جنيه للشراء و2.3678 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 292811 جنيه للشراء و29.3922 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4111 جنيه للشراء و2.4177 جنيه للبيع.