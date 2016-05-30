الأحوال المدنية بدمياط تستخرج بطاقة الرقم القومى لمريض بالتخصصى

قام قسم حقوق الأنسان بمديرية أمن دمياط برئاسة الرائد محمد عنانى، بالتنسيق مع العميد خالد أمام مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط بالانتقال إلى مستشفى دمياط التخصصى وبصحبتهم موظفى الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى لحالة انسانية بقسم الجراحة رجال حيث يتلقى العلاج المواطن محمد محمد مختار شاهين - سن 16 عامل ومقيم قرية غيط النصارى – مركز شرطة دمياط (زرع نخاع شوكى) وتم انهاء إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وقد لاقى ذلك استحسان أسرتة .

وتؤكد الوزارة إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

- ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط بنسبة نجاح 73.28%

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