أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائى تناسلية: الواقى الذكرى يمنع الحمل بنسبة فوق الـ90%

Google+ Print
أخصائى تناسلية: الواقى الذكرى يمنع الحمل بنسبة فوق الـ90% أخصائى تناسلية: الواقى الذكرى يمنع الحمل بنسبة فوق الـ90%
البحث عن وسيلة جيدة مضاعفاتها بسيطة من وسائل منع الحمل، عبارة عن رحلة تخوضها المرأة بشكل خاص، ما بين الأقراص المانعة، والحقن، واللولب، فكلها وسائل متنوعة لكل منها عيوب جعلت بعض السيدات تعزف عن استخدامها، فلم تظهر حتى الآن وسيلة آمنة مائة بالمائة، ولا مضاعفات مطلقة لها.

الدكتور محمد عبده - أخصائى أمراض التناسلية والذكورة - أكد أن الكثير من الأزواج يتناسون الواقى الذكرى وتعدد استخداماته التى من بينها منع الحمل بنسبة كبيرة، فاستخدام الرجل للواقى الذكرى يخفف بعض الشىء عن المرأة مضار بعض الوسائل الأخرى، فبعض السيدات تتحسس أجسامها من وسائل منع الحمل الأخرى أو بعضها دون شك.

وأكد د. محمد أن الواقى الذكرى يمنع الحمل بنسبة نجاح قد تتخطى التسعين بالمائة، وهى نسبة مرتفعة للغاية، وذلك لمنعه القذف بداخل الرحم، والأنواع الجيدة منه فقط هى التى تمتلك تلك الخاصية.

وأوضح د. محمد أن الواقى الجيد يتميز بتصنيعه الجيد، وبالتالى لن تنفذ الحيوانات المنوية إلى الرحم من خلاله، ولن يؤثر بشكل سلبى أو يضر أو حتى يسبب أية مشكلات لكل من الرجل وحتى المرأة، مضيفا: "استشيرا طبيبكما المعالج إذا كنتما تنويان تأجيل الحمل لفترة بنوعية جيدة منه".


>الواقى الذكرى يمنع الحمل والأمراض الجنسية.. تعرف على شروط استخدامه
>
>مصر أنفقت 7 ملايين جنيه عليه.. فوائد وعيوب لن تتوقعها للواقى الذكرى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»

رئيس الجالية المصرية بباريس للسيسي: «يا جبل ما يهزّك ريح.. إحنا معاك»