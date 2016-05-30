أخصائى تناسلية: الواقى الذكرى يمنع الحمل بنسبة فوق الـ90%

البحث عن وسيلة جيدة مضاعفاتها بسيطة من وسائل منع الحمل، عبارة عن رحلة تخوضها المرأة بشكل خاص، ما بين الأقراص المانعة، والحقن، واللولب، فكلها وسائل متنوعة لكل منها عيوب جعلت بعض السيدات تعزف عن استخدامها، فلم تظهر حتى الآن وسيلة آمنة مائة بالمائة، ولا مضاعفات مطلقة لها.

الدكتور محمد عبده - أخصائى أمراض التناسلية والذكورة - أكد أن الكثير من الأزواج يتناسون الواقى الذكرى وتعدد استخداماته التى من بينها منع الحمل بنسبة كبيرة، فاستخدام الرجل للواقى الذكرى يخفف بعض الشىء عن المرأة مضار بعض الوسائل الأخرى، فبعض السيدات تتحسس أجسامها من وسائل منع الحمل الأخرى أو بعضها دون شك.

وأكد د. محمد أن الواقى الذكرى يمنع الحمل بنسبة نجاح قد تتخطى التسعين بالمائة، وهى نسبة مرتفعة للغاية، وذلك لمنعه القذف بداخل الرحم، والأنواع الجيدة منه فقط هى التى تمتلك تلك الخاصية.

وأوضح د. محمد أن الواقى الجيد يتميز بتصنيعه الجيد، وبالتالى لن تنفذ الحيوانات المنوية إلى الرحم من خلاله، ولن يؤثر بشكل سلبى أو يضر أو حتى يسبب أية مشكلات لكل من الرجل وحتى المرأة، مضيفا: "استشيرا طبيبكما المعالج إذا كنتما تنويان تأجيل الحمل لفترة بنوعية جيدة منه".

الواقى الذكرى يمنع الحمل والأمراض الجنسية.. تعرف على شروط استخدامه

>

مصر أنفقت 7 ملايين جنيه عليه.. فوائد وعيوب لن تتوقعها للواقى الذكرى

>