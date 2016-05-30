تليفزيون إسرائيل: 90% من نائبات الكنيست تعرضن للتحرش الجنسى

نشرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى، تقريرا مصورا مع نائبات بالكنيست تعرضن للتحرش الجنسى خلال فترة الطفولة أو أثناء الخدمة بالجيش أو فى الحياة العامة أو حتى بعد انتخابهن بالكنيست.

وقالت القناة أن 90 % من النائبات بالكنيست تعرضن للتحرش الجنسى سواء جسديا أو لفظيا، أى أن 28 نائبة من أصل 32 نائبة تعرضن للتحرش الجنسى .

ونقلت القناة عن نائبة قولها إنها عندما بلغت 14 عاما قام شاب بالتحرش الجنسى بها عندما قابلها وقال لها كم ترتدين فستانا جميلا، وكانت المرة الأولى التى تتعرض فيها للتحرش.

وقالت إحدى النائبات إنها تعرضت للتحرش الجنسى من قبل زوج سيدة كانت تعمل لديها أثناء دراستها بالجامعة، وكانت لا تستطيع المقاومة نظرا لاحتياجها الشديد للمال.

وروت بعض النائبات قصصا أخرى، حيث اشتكين من قيادات بالجيش قاموا بالتحرش بهن خلال الخدمة بالجيش الإسرائيلى.

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