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مرتضى منصور: رفضت تولى قضية الطيب ضد شوبير لعدم تحولها لـ"أزمة أهلى وزمالك"

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مرتضى منصور: رفضت تولى قضية الطيب ضد شوبير لعدم تحولها لـ"أزمة أهلى وزمالك" مرتضى منصور: رفضت تولى قضية الطيب ضد شوبير لعدم تحولها لـ"أزمة أهلى وزمالك"
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الكابتن أحمد شوبير على أحمد الطيب انفعل بسبب ذكر اسم زوجته والقضية ليست أهلى وزمالك كما يروج البعض، ما حدث إدانة لغرفة صناعة الإعلام.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد الغندور عبر برنامجه اللعبة الحلوة مساء اليوم الأحد، أنه رفض رفع قضية على شوبير حتى لا يتحول الموضوع إلى أهلى وزمالك ويظن البعض أنه يصفى حسابات قديمة.

وتابع رئيس نادى الزمالك قائلا: "بعض المسلسلات والأفلام وكثير من الإعلام أفسدوا الذوق المصرى والبلد فى أزمة، ويا خالد على وحمدين صباحى وتليمة ويا زفت الطين على دماغكم رفقا بهذا البلد، و القنوات الخاصة لن تذيع مباريات لنادى الزمالك مرة أخرى".


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