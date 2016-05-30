"الحق فى الدواء":شركات حققت الملايين من ارتفاع الأسعار..ونقص 1700 صنف

انتقد محمد فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، قرار الحكومة برفع أسعار الدواء، لافتاً إلى أن بعض الشركات استغلت هذا القرار وحققت الملايين.

وقال "فؤاد" فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المواطنين يحملون الكثير من الهموم، فى ظل أسعار الدواء المتفاوتة باعتراف الحكومة والشركات، وفى ظل غياب قانون تأمين صحى لـ 58 مليون مواطن، مضيفاً: "هناك مشكلة من ارتفاع علبة الدواء لأن هؤلاء الناس سيتضررون".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اتخذ قرارا برفع 75% من الأدوية الموجودة بالسوق المحلى، مما أدى إلى تضرر المواطنين فى ظل ثبات معاشاتهم ومرتباتهم، لافتاً إلى أن هناك مشكلة حقيقية فى مصر تتمثل فى نقص 1700 صنف من الدواء، متسائلاً "هل ستتراجع الحكومة عن رفع أسعار الدواء حال تراجع الدولار".

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