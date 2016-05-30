غلق وتشميع 6 مخابز شهيرة بحى الضواحى ببورسعيد لمزاولة أنشطة بدون تراخيص

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، برئاسة السعيد رخا، ومحمد الشندى سكرتير الحى، والمهندس جمال العدوى مدير الإدارة الهندسية، حملة مكبرة لتنفيذ القرارات التى صدرت حيال بعض المحلات والمخابز التى تمارس أنشطة غير مرخص بها، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة، التى قادها "رخا"، عن غلق وتشميع 6 مخابز شهيرة تعمل بدون ترخيص فى عدة مناطق بالحى .

وقال "رخا" إن هذه المخابز تعمل بدون تراخيص لمزاولة المهنة، وبدون خضوعها لإجراءات التراخيص والسلامة العامة، كما أنها لا تحقق شروط السلامة والأمن الصناعى، وتخالف القانون الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 80 بعدم إقامة مخابز أسفل العمارات السكنية لخطورتها على السكان.

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