مرتضى منصور: رفضت تولي قضية الطيب ضد شوبير

برر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه تولي مهمة الدفاع عن أحمد الطيب المعلق الرياضي في قناة النيل للرياضة والكأس القطرية ضد أحمد شوبير الإعلامي الرياضي ونجم الأهلي السابق.

اشتبك شوبير والطيب على الهواء مباشرة في برنامج العاشرة مساءً على قناة دريم، شاهد.. اشتباك بالأيدي بين شوبير وأحمد الطيب على الهواء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" على قناة "LTC": "بعد الحلقة التي جمعت أحمد الطيب وأحمد شوبير، اتصلت بأحمد الطيب واطمأنيت عليه".

وأضاف "اعتذرت له عن تولي القضية ضد شوبير حتى لا يتحول الأمر إلى مشكلة بين الأهلي والزمالك بدلا من مشكلة بين شخصين".

مرتضى أتبع "أحمد شوبير ثار على أحمد الطيب حين تحدث عن أسرته رغم أن الرجل لم يقل ما يسئ لأسرته أبدا وليس لأنه أخطأ في الأهلي مثلا، أما أنا فأنا مرتضى منصور رئيس الزمالك، ولذلك فإذا توليت القضية ستبدو كأنها مشكلة بين الأهلي والزمالك وهذا مرفوض".

وكانت أزمة قد نشبت بين مرتضى منصور وأحمد شوبير على خلفية اعتراض شوبير على ما أسماه انحيازا في تعليق أحمد الطيب للزمالك ضد الأهلي أثناء تعليقه على المباريات.