المبعوث الأممى يتسلم كشوف أسرى وفد الحكومة اليمنية

تسلم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، من وفد الحكومة اليمنية ، الكشوف الخاصة ببيانات الأسرى المحتجزين لدى (حركة أنصار الله ، والمؤتمر الشعبى العام) ، على أن يقدم كل طرف ملاحظاته بشأن الكشوف الثلاثاء المقبل .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا ، اليوم الأحد فى إطار مشاورات السلام اليمنية، المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة وتستضيفها دولة الكويت.

وناقشت اللجنة - خلال جلسة مشتركة مع الوفد الحكومى - مبادئ وآليات عمل اللجنة ، التى تم تعزيزها بخبراء من كلا الطرفين من أجل إطلاق الأسرى والمعتقلين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وصل إلى الكويت الأربعاء الماضى لاطلاع الأطراف اليمنية على دور اللجنة فى عمليات إطلاق وتبادل الأسرى فى مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها.

وعقد المبعوث الأممى - فى وقت سابق الأحد- اجتماعا مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام ، جرى خلاله مناقشة التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة فى اليمن ، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، إضافة إلى موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، وقضايا أخرى اقتصادية وإنسانية.

وكان المبعوث الأممى ، بحث مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام ، يوم أمس السبت عددا من القضايا التى سيتضمنها الاتفاق الشامل مع وفد الحكومة اليمنية ، ومنها آليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسى واستعادة مؤسسات الدولة ، وكذلك الإفراج عن الأسرى والمعتقلين ، بالإضافة إلى الضمانات والتطمينات المطلوبة لتطبيق الاتفاقات والتفاهمات بين الفرقاء اليمنيين.

وكشف عقب اللقاء عن اقتراب مشاورات السلام اليمنية من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسى ، فيما أشار إلى إحراز تقدم فى ملف قضية الأسرى والمعتقلين ، داعيا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوعودهم والإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى والمعتقلين فى الأيام القليلة المقبلة .