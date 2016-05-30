المبعوث الأممى يتسلم كشوف أسرى وفد الحكومة اليمنية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا ، اليوم الأحد فى إطار مشاورات السلام اليمنية، المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة وتستضيفها دولة الكويت.
وناقشت اللجنة - خلال جلسة مشتركة مع الوفد الحكومى - مبادئ وآليات عمل اللجنة ، التى تم تعزيزها بخبراء من كلا الطرفين من أجل إطلاق الأسرى والمعتقلين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وصل إلى الكويت الأربعاء الماضى لاطلاع الأطراف اليمنية على دور اللجنة فى عمليات إطلاق وتبادل الأسرى فى مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها.
وعقد المبعوث الأممى - فى وقت سابق الأحد- اجتماعا مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام ، جرى خلاله مناقشة التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة فى اليمن ، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، إضافة إلى موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، وقضايا أخرى اقتصادية وإنسانية.
وكان المبعوث الأممى ، بحث مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام ، يوم أمس السبت عددا من القضايا التى سيتضمنها الاتفاق الشامل مع وفد الحكومة اليمنية ، ومنها آليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسى واستعادة مؤسسات الدولة ، وكذلك الإفراج عن الأسرى والمعتقلين ، بالإضافة إلى الضمانات والتطمينات المطلوبة لتطبيق الاتفاقات والتفاهمات بين الفرقاء اليمنيين.
وكشف عقب اللقاء عن اقتراب مشاورات السلام اليمنية من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسى ، فيما أشار إلى إحراز تقدم فى ملف قضية الأسرى والمعتقلين ، داعيا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوعودهم والإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى والمعتقلين فى الأيام القليلة المقبلة .