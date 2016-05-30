برج الأسد حظك اليوم الاثنين 30/ 5 /2016

برج الأسد على الصعيد المهني:>فى الآونة الأخيرة زملاء العمل لا يتعاونون معك بدافع الغيرة فكن حذرًا ولا تفصح عن أى أفكار او خطط مستقبلية أمامهم لأنهم سيتلاعبون بك حافظ على المسافة بينك وبين هؤلاء الناس لبعض الوقت.

على الصعيد العاطفي:

>والعديد من الأحداث تحدث اليوم تجعلك ترى حياتك العاطفية فى ضوء جديد تماما. قد تصبح على بينة بمعلومات جديدة أو تحصل على نظرة جديدة لشخصية ورغبات شريكك. ونتيجة لذلك، فى هذا اليوم يمثل نقطة تحول فى العلاقة الخاصة بك. فمن الضرورى لتحقيق التوازن بين الرغبات الخاصة بك واحترام الذات عند التعامل مع شريك حياتك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>قد تضطرب من المشاكل المتعلقة الجلد والأسنان. تأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضوات الخضراء والحليب ومنتجات الحليب فى النظام الغذائى الخاص بك. الحساسية أيضا يمكن أن تزعجك وهذا هو الوقت المناسب لرعاية نفسك بتجنب جميع المواد المسببة للحساسية

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>رغم أن يومك يبدأ ببعض الارتباك إلا أن شخص مقرب منك سينقذك ويرشدك إلى التصرف السليم فاتبع نصائحه لأنه يقدمها بنية خالصة اليوم.