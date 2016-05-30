برج الميزان حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

على الصعيد العاطفي:>الحياة مواليد لبرج الميزان تتميز بالهدوء و أن الرومانسية تعمها دائما ، فاهتمام شريكك بك يرفع من روحك المعنوية .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان الأرق الذى أصابك منذ فترة طويلة يرجع الى ارهاقك الشديد على مدار اليوم فحاول ان تتناول احدى المشروبات الدافئة مثل الينسون أو النعناع قبل النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنه سيشعر بحالة من الملل الشديد خلال هذه الايام فعليك أن تتعلم شيء جديد مثلا " لغة " أو رسم للخروج من الحالة المزاجية السيئة .