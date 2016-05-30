برج الحوت حظك اليوم الاثنين 30/ 5 /2016

برج الحوت على الصعيد المهني:>ومن المتوقع ان تحدث تغييرات كبيرة فى مكان العمل. حتى أنه من الممكن أن يتغير الطريق الذى تكسب منه لقمة العيش بأكمله، وربما تعمل فى الوظيفة التى كنت تحلم بها لكن لم تتخيل أن هذا سيصبح ممكنًا، وستكون قادرًا على الخروج بأفكار مبتكرة ونهج جديد تماما فى التعامل مع مشاكل العمل.

على الصعيد العاطفي:

>شخص ما بالقرب منك قد يعانى من المرض اليوم، وسوف يتطلب الأمر منك أن تفعل الكثير جدا من واجبات التمريض، ولكن لا داعى للقلق. هذا شيء جيد وستتمكن من مساعدته ولكن تأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الإصابات الطفيفة اليوم.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>كل خطوة تخطوها اليوم وكل مكان تذهب إليه يذكرك بالأيام الخوالى عندما كنت مع حبيبك السابق وهذا يجعل الحنين يغالبك بشدة اليوم ويجعلك تعيد التفكير مرة أخرى فى العلاقة وتعيد تقييمها واجترار احزانك فحاول ألا تنجرف لهذا الطريق لأنه غير مجد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>حاول اغتنام الفرص التى تعطيك فرصة للتفكير وإعادة إنتاجها على طريقتك الخاصة. من المحتمل أن تحدث بعض التغييرات فى المنزل كأن تنتقل إلى مكان جديد بحثا عن فرص أفضل للنمو.