برج الثور حظك اليوم الاثنين 30 /5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:>برج الثور متهور وغير قادر على السيطرة على نفسه، وهذه الصفات ستكون سبب لبعض المشاكل التى ستواجهه فى عمله، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوئاً حتى لا تضيع مجهودك على الفاضى بسبب العصبية المفرطة.

على الصعيد العاطفي:

>بعض المشاكل البسيطة العابرة ستمر على هذا البرج وستجعله من اكثر الأبراج غير المحظوظة فى هذه الفترة، لكنها ستمر مرور الكرام ولا داعى للخوف تماماً.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية للأسف ستتعرض لبعض التراجعات، لكن مع اتباع العلاج والأدوية ستمر دون ان تترك أى أثر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>هذا البرج سيمر ببعض المشاكل على المستوى العملى والعاطفية لكنها ستكون مجرد سحابة سوداء وتمر مرور الكرام.