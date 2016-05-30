برج السرطان حظك اليوم الاثنين 30 /5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك ، قد تكون على فى المقدمة فى أى اجتماع أو تفاوض خاص بحياتك المهنية ، ستكون محط تقدير من قبل المحاطين بك ، اذا كنت تخطط للاستثمار فعليك ان تأخذ تلك الخطوة بشكل جاد اليوم فلديك حظ جيد لتحقيق ثقفه كبيرة .

على الصعيد العاطفي:

>قد تجد بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك و توجيه العلاقة بينكما بشكل أفضل ، فربما يكون شريكك ادخل بعض التوترات على العلاقة خلال الفترة الأخيرة إلا انك ستعلم اليوم سبب هذا السلوك ، اعطى شريكك المزيد من الدعم فهو بحاجة لذلك ، و هذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل بينكما.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>عليك الأهتمام بصحتك بقدر كبير و تأخذ قسط كافى من الراحة لكى تستعيد حيويتك و صفاء ذهنك ، لا تتعامل باندفاع و عصبية حتى تصبح فى حالة نفسية جيدة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الأبراج والفلك أن هناك تغيرات جيدة ستطرأ على حياتك بشكل عام، وعليك ان تأخذ قرارات سريعة من أجل الوصول لهدفك.