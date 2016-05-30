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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 30/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الاثنين 30/5/2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>سوف تكون قادرا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها من الماضى لتفادى مشكلة فى العمل والمضاعفات التى يمكن أن تليها. قدرتك على التطبيق العملى والتفكير السريع تجذب انتباه رؤسائك وآفاق مهنة جديدة ومثيرة قد تنفتح. يجب أن لا تدع هذه الفرصة تمر دون استغلالها.

على الصعيد العاطفي:
>بذلت جهدا كبيرا فى بناء العلاقة الخاصة بك وبذلك كل ما فى وسعك لإنقاذها لذلك تشعر بالغضب تجاه شريكك الذى لا يحاول بذل مجهود مماثل لإنقاذها، ومن المرجح أن تحدث بينكما مواجهة كبيرة وأن تأخذا بعض القرارات المهمة بشأن العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>لا تنام جيدا فى الأيام القليلة الماضية، إذا استمر الوضع هكذا كثيرًا سيتحول الأمر إلى أرق حاول أن تتبع كل ما يمكن من خطوات لتجعل نومك أسهل وتذهب للفراش فى وقت محدد وتتمسك بموعد نومك كأنه أحد الطقوس الثابتة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>أمامك جدول زمنى صعب وشديد الازدحام اليوم وقد تحاول أن تضع مخططات لتنظيمه ولكن الأمر سيخرج عن السيطرة وستشعر فى نهاية الأمر أنك ممزق وغير قادر على أن تفعل أى شىء.

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مصر 365

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