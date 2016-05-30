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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30/5/2016

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30/5/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30/5/2016
على الصعيد المهني:
>هذا البرج دائماً ما يميل للهدوء والصمت وهذه العادات ستكون من أكثر الصفات التى تتسبب فى مشاكل لا نهاية لها خاصة على مستوى العمل، لذلك يجب ان يتخلوا عن هذه الصفات ويتحدثون عن أنفسهم.

على الصعيد العاطفي:
>الحب للأسف سيكون من أكثر العوامل السلبية التى تتسبب فى تراجع هذا البرج عن النجاح فى باقية حياته العملية، لذلك لا داعى لترك مساحة للشك او الغيرة أن تهدم العلاقات العاطفية.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>يجب الالتزام بالتحاليل والفحوصات الطبية التى يرشدنا بها الطبيب حتى لا نتعرض إلى مشاكل نحن فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لمواليدهذا البرج
>برج العذراء يعانى من الهدوء الكبير الذى قد يجعله يتراجع عن مهامه اليومية ، وهذا ما قد يؤثر سلباً على عمله ويشعره بان مستواه تراجع كثيراً.

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مصر 365

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