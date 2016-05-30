برج القوس حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:>بعض المشاكل سيتعرض لها أبناء هذا البرج، فسيشهدون تراجع كبير على مستوى العمل بسبب إجازة طويلة اخذوها ولم يعودوا لمستواهم الطبيعى من بعدها، لكنها مرحلة وستمر مرور الكرام ولا داعى للخوف او القلق.

على الصعيد العاطفي:

>بالنسبة للحياة العاطفية فهى السبب الوحيد للسعادة التى يعيشها أبناء هذا البرج، لذلك حاولوا أن تحافظوا على شركائكم فى العمل ولا تتراجعون ولو خطوة واحدة عن اتخاذ قرار إعلان العلاقة بشكل رسمى.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>سيعانى ابناء هذا البرج من بعض المشاكل الصحية التى ستذهب مع العلاج والخضوع للفحوصات والتحاليل.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تراجع كبير فى مستوى العمل سيؤدى إلى بعض المشلكل التى ستمر مرور الكرام وسيكون الحب هو سبب السعادة الوحيد لهذا البرج.