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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 30/5/2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 30/5/2016
على الصعيد المهني:
>اليوم فرصتك كبيرة لفتح آفاق جديدة فى العمل قد تحسن وضعك و تجعلك أكثر تمكنا ، عليك وضع خطة للعمل خاصة بالأيام القليلة المقبلة فتعطيك فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية ، لديك قدرة كبيرة فى تطوير الأعمال التجارية الخاصة بك .

على الصعيد العاطفي:
>إذا كنت وحيدا ، فالفلك و النجوم يوعدك بلقاء مهم جدا ، فمن الممكن أن تلتقى بشخص قد يغير اهتماماتك و افكارك و يدفعك للدخول فى مرحلة جديدة فى حياتك ، فلا تتردد و عليك ان تأخذ خطوة للامام.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>تجنب الإجهاد المفرط لجسدك، وحاول أن تمييز بين ساعات العمل وساعات الراحة، وإذا كان لديك فرصة لتأخذ اجازة قصيرة لا تتردد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يؤكد علماء الفلك أن عليك التخلص تماما من "التشاؤم" والانانية و كن حكيما بقدر كبير ، و لا تدع الأفكار السلبية تغزو عقلك ، و من المتوقع أن تحدث تغيرات تظهر "مفاجآت " على الصعيد المالى .

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مصر 365

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