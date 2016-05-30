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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 30/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 30/5/2016
على الصعيد المهني:
>لمواليد برج الدلو حياتك المهنية مستقرة بنسبة كبيرة ، فشخصيتك الجذابة و أفكارك البراقة يضعوك دائما فى المقدمة .

على الصعيد العاطفي:
>مواليد لبرج الدلو حياتهم العاطفية على وسك الوصول لمرحلة الاستقرارا ، إلا أن عليك التخلص تماما من انفعالاتك المبالغ فيها و الصادمة لشريكك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الدلو حالتك الصحية جيدة ومستقرة بفضل تناولك الاطعمة الصحية والفواكه الطازجة .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو حياة مستقرة الفترة المقبلة و خاصة على الصعيد العائلى ، اما العمل فخطواتك تسير بشكل سريع ومتزن.

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مصر 365

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