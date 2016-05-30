برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 30/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:>لمواليد برج الجوزاء أنت الآن قادر على تنفيذ ما خططت إليه الفترة السابقة ، و لأنك قادر على التفاعل مع من حولك بنسبة كبيرة فى العمل فستجد المساعدة من بعضهم .

على الصعيد العاطفي:

>حياة مواليد برج الجوزاء حياتك العاطفية تسير بشكل روتينى ، و هو سيجعل التوتر والملل موجودان فى العلاقة هذه الفترة، حاول الخروج من هذه الدائرة التى ستؤثر سلبا عليكما .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى ليس مستقر على الإطلاق فالتدخين يؤثر عليك بشكل سلبى .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن حياتك العائلية ستكون مرتبكة لحد كبير و هو ما سيضعك فى تحت ضغط نفسى قوى .

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