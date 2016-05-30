حظك اليوم برج الجدى الاثنين 30/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:>التوقف عن إعطاء النصائح لجميع الشخصيات التى تقابلها يومياً فى العمل، حتى لا تتهم بالتنظير النابع من الفراغ، أنت من الشخصيات التى تتهم كثيراً بالغرور بالرغم من طيبة قلبك، إلا أن نصرتك للحق والصراحة التى تتحلى بها وتحاول أن تحولها فى بعض الأوقات إلى دبلوماسية، لن تغير حقيقة إنك إنسان تكره الأخطاء وتكره الفشل وتريد أن يصبح الجميع مثلك.

على الصعيد العاطفى:

>تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الجدى من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل