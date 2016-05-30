أخبار عاجلة

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
غدًا.. انطلاق الانتخابات على مقعدي مصيلحي والسادات في البرلمان -
مساء dmc - الحبيب علي الجفري: كثر الكلام عن مفهوم التجديد حتى أصبحت الكلمة مبتذلة -
مساء dmc - د/أسامة الأزهري: القرآن يحث على حماية النفس من القتل "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 30/5/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 30/5/2016 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 30/5/2016
برج الجدى على الصعيد المهني:
>التوقف عن إعطاء النصائح لجميع الشخصيات التى تقابلها يومياً فى العمل، حتى لا تتهم بالتنظير النابع من الفراغ، أنت من الشخصيات التى تتهم كثيراً بالغرور بالرغم من طيبة قلبك، إلا أن نصرتك للحق والصراحة التى تتحلى بها وتحاول أن تحولها فى بعض الأوقات إلى دبلوماسية، لن تغير حقيقة إنك إنسان تكره الأخطاء وتكره الفشل وتريد أن يصبح الجميع مثلك.

على الصعيد العاطفى:
>تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
>الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الجدى من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى