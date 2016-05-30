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مصرع 44 من داعش بنيران عراقى وقصف طيران التحالف فى الفلوجة بالأنبار

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مصرع 44 من داعش بنيران عراقى وقصف طيران التحالف فى الفلوجة بالأنبار مصرع 44 من داعش بنيران عراقى وقصف طيران التحالف فى الفلوجة بالأنبار
لقى 44 من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى، اليوم الأحد، بينهم 36 إرهابيا نتيجة قصف طيران التحالف الدولى مواقع داعش جنوب غربى مدينة الفلوجة شرقى محافظة الأنبار.

وذكرت قيادة "عمليات الأنبار" أن طيران التحالف دمر مقرات لداعش وقتل من كانوا بها من الإرهابيين ودمر سيارة مفخخة فى منطقة "البو هوى" جنوب غربى الفلوجة.

وقتلت قوات فرقة المشاة (17) التابعة لقيادة "عمليات بغداد" 8 إرهابيين ودمرت مضافتين للإرهابيين وفككت 26 عبوة ناسفة، فى إطار عمليات تحرير الفلوجة.

على صعيد آخر، تفقد وزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى برفقه النائب حامد المطلك اليوم القوات العراقية التى ستشارك فى عمليات تحرير مدينة الفلوجة خلال الأيام القريبة المقبلة، وشملت زيارة الجميلى مقر قيادة عمليات تحرير الفلوجة واطلع على تفاصيل الاستعدادات الجارية لعملية التحرير وما تم تحقيقه من انتصارات منذ بدء العمليات العسكرية فجرالاثنين الماضى.

وقال الجميلى ،خلال الزيارة، إن تحرير الفلوجة يمثل نقلة مهمة ومؤثرة فى المشهد العراقى لأنها ستمثل بداية جديدة لوضع جديد فى العراق بعد ان ارتفع صوت العقلاء واتفق الجميع على وحدة الكلمة وضرورة الاسراع بتحرير المناطق المحتلة من داعش.

وأضاف:" أن وضعت فى حساباتها تنفيذ خطة لاعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومنها مدينة الفلوجة" ، داعيا المجتمع الدولى إلى القيام بواجبه الإنسانى من خلال تقديم الدعم للعراق ومساعدته فى عملية إعادة إعمار لمناطقة المحررة.

ولفت الجميلى إلى أن تحرير الفلوجة يحمل بعدا اقتصاديا يتمثل بعودة تدفق السلع والبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولى الرابط بين العراق والأردن الذى كان معطلا بسبب وجود داعش، لافتا إلى أهمية الحفاظ على حياة 50 ألف مواطن يحتجزهم داعش بالفلوجة.

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مصر 365

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